Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 14 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды в Запорожье на 14 мая обещает изменение погодных условий в течение суток - с облачного утра до ясного вечера, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, ночь начнется с температуры +9°C, которая ближе к утру снизится до +7°C. Влажность воздуха будет оставаться высокой — до 90%, что может быть достаточно опасным, поскольку это затрудняет терморегуляцию тела, усиливает ощущение жары и может вызвать перегрев или проблемы с дыханием.

Давление будет составлять около 749 мм рт. ст., а ветер будет умеренным – до 1,6 м/с.

Утром небо будет пасмурным, но уже с 9:00 температура начнет расти и достигнет максимума +17°C в полдень. В этот период ожидается кратковременный, но сильный дождь с грозой. Вероятность осадков в середине дня составит до 50%. После 15.00 дождь прекратится, небо начнет проясняться, а к вечеру установится ясная и приятная погода. Температура снизится до +11°C, а влажность снова повысится.

Народные приметы предупреждают: гроза в этот день предвещает холодную и суровую зиму. Если же солнце с утра ясное — лето обещает быть теплым и урожайным. За 130 лет метеонаблюдений самая высокая температура 14 мая в Запорожье достигала +31°C (в 2003 году), самая низкая — лишь +3°C (в 2000-м).

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 14 мая советует жителям готовиться к дождю в первой половине дня, а также насладиться солнечным вечером после грозы.

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