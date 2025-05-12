Енергетики попередили, де та коли в Київській області 13 травня 2025 року діятимуть нові графіки відключення світла.

У різних населених пунктах Київської області в вівторок, 13 травня 2025 року, будуть застосовуватися графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

ДТЕК попереджає, що у вівторок в регіоні будуть проводити профілактичні роботи, які мають підвищити надійність постачання електроенергії та запобігти аварійним ситуаціям.

У межах Баришівської селищної територіальної громади в Броварському районі Київської області 13 травня 2025 року графіки відключення світла діятимуть із 9:00 та 20:00 в селі Лукʼянівка по вулицях Дениса Котенка, Дмитра Кириченка, Миру, Чернігівська, Шевченка, Щастя, провулку Парковий.

На території Пірнівської сільської громади в Вишгородському районі в Київській області графіки відключення світла на 13 травня запроваджуються у період із 8:00 до 19:00 в селі Лебедівка, пише Politeka.

Знеструмлення торкнуться таких вулиць: Виноградна, Вишнева, Вільхова, Тиха, ДВК інв.ВВВ, Дніпровська, Ентузіастів, Лебедина, Медова, Молодіжна, Набережна, Прибережна, Шолуденка, Щаслива, Ярослава Мудрого, Сімейна, Соборна, Урочище "Рябіна 1", "Рябіна", "Суниця", а також провулку Ягідний.

Що стосується планових знеструмлень у столиці та інших населених пунктах регіону, то поки про такі ДТЕК не повідомляв, але ситуація може змінитися, стежте за оновленнями.

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