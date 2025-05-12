Энергетики предупредили, где и когда в Киевской области 13 мая 2025 года будут действовать новые графики отключения света.

В разных населенных пунктах Киевской области во вторник, 13 мая 2025 года, будут применяться графики отключения света, сообщает Politeka.

ДТЭК предупреждает, что во вторник в регионе будут проводить профилактические работы, которые должны повысить надежность поставки электроэнергии и предотвратить аварийные ситуации.

В пределах Барышевской поселковой территориальной общины в Броварском районе Киевской области 13 мая 2025 графики отключения света будут действовать с 9:00 и 20:00 в селе Лукьяновка по улицам Дениса Котенко, Дмитрия Кириченко, Мира, Черниговская, Шевченко, Счастья, переулку Парковый.

На территории Пирновской сельской общины в Вышгородском районе Киевской области графики отключения света на 13 мая вводятся в период с 8:00 до 19:00 в селе Лебедевка, пишет Politeka.

Обесточение коснутся таких улиц: Виноградная, Вишневая, Ольховая, Тихая, УИК инв.ВОВ, Днепровская, Энтузиастов, Лебединая, Медовая, Молодежная, Набережная, Прибрежная, Шолуденко, Счастливая, Ярослава Мудрого, Семейная, Соборная, Урочище "Рябина 1", "Рябина", "Земляника", а также переулка Ягодный.

Что касается плановых обесточений в столице и других населенных пунктах региона, то пока о таких ДТЭК не сообщал, но ситуация может измениться, следите за обновлением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении стоимости проезда в Киевской области: кому придется платить больше.

Также Politeka писала о подорожании хлеба в Киеве: какие виды базового продукта бьют по кошельку больше всего.

Кроме того Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги в Киеве: насколько больше теперь придется платить.