Синоптикик вже оприлюлнили прогноз погоди в Запоріжжі на 13 травня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 13 травня обіцяє теплий, але переважно хмарний день без опадів, повідомляє Politeka.

Вранці мешканців міста зустріне ясне небо, однак уже з другої половини дня погода зміниться – небо затягнеться хмарами, і така хмарність протримається до самого вечора. Температура вночі коливатиметься від +5° до +7°, вдень повітря прогріється до +16°. Вітер очікується помірний, 1,6–3,7 м/с, а атмосферний тиск – стабільний, на рівні 749–750 мм рт. ст. Вологість змінюватиметься протягом доби від 92% уночі до 42% удень.

Варто зазначити, що висока вологість може погіршувати самопочуття, викликати головний біль, утруднене дихання й посилювати хронічні захворювання, особливо серцево-судинні та дихальні.

Імовірність опадів залишається мінімальною – не перевищує 27% у післяобідній час.

За народними прикметами, ясний ранок та зоряна ніч напередодні свідчать про те, що літо буде урожайним і теплим. А теплий вечір у давнину вважався провісником грозового літа. У цей день, за даними спостережень за останні 130 років, найвища температура в Запоріжжі була зафіксована у 2012 році – +32°C, а найнижча – +3°C у 2000 році. Схід сонця відбувся о 05:04, а захід очікується о 20:08.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 13 травня свідчить про сприятливий день для прогулянок і занять на свіжому повітрі, хоча слід зважати на підвищену вологість і хмарність. Обов’язково перевіряйте оновлення прогнозів перед виходом з дому, аби комфортно провести час.

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