Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області має на меті допомогти українцям, які зазнали втрат внаслідок війни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області пропонується від благодійної організації Карітас Україна, повідомляє Politeka.net.

Подробиці опублікувала прес-служба організації на офіційному сайті.

Ініціатива реалізується у рамках проєкту “Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні” за підтримки USAID, передбачається гумдопомога в різних галузях. Проте варто зазначити, що проєкт було розширено, тому додалося більше категорій громадян, яким надається підтримка.

Проєкт, який реалізується Карітасом України спільно з Карітасом Запоріжжя, спрямований на підтримку людей, які постраждали внаслідок бойових дій. Ініціатива стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області має на меті допомогти українцям, які зазнали втрат внаслідок війни, шляхом надання оновленого житла, гігієнічних засобів і можливостей тимчасового працевлаштування.

У межах проєкту передбачено:

базові ремонти пошкодженого житла після обстрілів;

комплекти для тимчасового укриття;

гігієнічні набори для чоловіків, жінок, дітей і людей з особливими потребами;

грошова підтримка за виконану роботу.

Контакти для консультацій:

Інформаційна лінія: 0800-336-734

Мобільний номер: 050-449-2109

(пн–пт, з 09:30 до 16:00)

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