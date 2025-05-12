Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области предлагается от благотворительной организации Каритас Украина, сообщает Politeka.net.
Подробности обнародовала пресс-служба организации на официальном сайте.
Инициатива реализуется в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" при поддержке USAID, предусматривается гумпомощь в разных отраслях. Однако следует отметить, что проект был расширен, поэтому добавилось больше категорий граждан, которым оказывается поддержка.
Проект, реализуемый Каритасом Украины совместно с Каритасом Запорожья, направлен на людей, пострадавших в результате боевых действий. Инициатива стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области имеет целью помочь украинцам, понесшим потери в результате войны, путем предоставления обновленного жилья, гигиенических средств и возможностей временного трудоустройства.
В рамках проекта предусмотрено:
- базовые ремонты поврежденного жилья после обстрелов;
- комплекты для временного укрытия;
- гигиенические наборы для мужчин, женщин, детей и людей с особыми потребностями;
- денежная поддержка за проделанную работу.
Контакты для консультаций:
- Информационная линия: 0800-336-734
- Мобильный номер: 050-449-2109
(пн–пт, с 09:30 до 16:00)
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