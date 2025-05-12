Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области имеет целью помочь украинцам, понесшим потери в результате войны.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области предлагается от благотворительной организации Каритас Украина, сообщает Politeka.net.

Подробности обнародовала пресс-служба организации на официальном сайте.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" при поддержке USAID, предусматривается гумпомощь в разных отраслях. Однако следует отметить, что проект был расширен, поэтому добавилось больше категорий граждан, которым оказывается поддержка.

Проект, реализуемый Каритасом Украины совместно с Каритасом Запорожья, направлен на людей, пострадавших в результате боевых действий. Инициатива стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области имеет целью помочь украинцам, понесшим потери в результате войны, путем предоставления обновленного жилья, гигиенических средств и возможностей временного трудоустройства.

В рамках проекта предусмотрено:

базовые ремонты поврежденного жилья после обстрелов;

комплекты для временного укрытия;

гигиенические наборы для мужчин, женщин, детей и людей с особыми потребностями;

денежная поддержка за проделанную работу.

Контакты для консультаций:

Информационная линия: 0800-336-734

Мобильный номер: 050-449-2109

(пн–пт, с 09:30 до 16:00)

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.