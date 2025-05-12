Синоптикик уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 13 мая и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Запорожье на 13 мая сулит теплый, но преимущественно облачный день без осадков, сообщает Politeka.

Утром жителей города встретит ясное небо, однако уже со второй половины дня погода изменится – небо затянется облаками, и облачность продержится до самого вечера. Температура ночью будет колебаться от +5° до +7°, днем ​​воздух прогреется до +16°. Ветер ожидается умеренный, 1,6–3,7 м/с, а атмосферное давление – стабильное, на уровне 749–750 мм рт. ст. Влажность будет меняться в течение суток с 92% ночью до 42% днем.

Следует отметить, что высокая влажность может ухудшать самочувствие, вызывать головные боли, затрудненное дыхание и усугублять хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и дыхательные.

Вероятность осадков остается минимальной – не превышает 27% в послеобеденное время.

По народным приметам, ясное утро и звездная ночь накануне свидетельствуют о том, что лето будет урожайным и теплым. А теплый вечер в древности считался предвестником грозового лета. В этот день, по данным наблюдений за последние 130 лет, самая высокая температура в Запорожье была зафиксирована в 2012 году - +32 ° C, а самая низкая - +3 ° C в 2000 году. Восход солнца прошел в 05:04, а закат ожидается в 20:08.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 13 мая свидетельствует о благоприятном дне для прогулок и занятий на свежем воздухе, хотя следует учитывать повышенную влажность и облачность. Обязательно проверяйте обновление прогнозов перед выходом из дома, чтобы комфортно провести время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.