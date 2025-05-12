Нарікання викликає не лише підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області, а й робота комунального підприємства.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області сталося, проте лише в одному населеному пункті, де мешканці обурюються через цю ситуацію, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

Так, підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області затронуло село Вільне, де місцеві мешканці обурені різким зростанням цін на водопостачання — майже у сім разів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, новий тариф зріс із 12,04 грн до 78,76 грн за кубометр води. При цьому, як стверджують жителі, рішення було ухвалене без попереднього інформування абонентів.

Нарікання викликає також робота комунального підприємства. Зокрема, мешканці Вільного скаржаться на:

відсутність поточних ремонтів і модернізації водогону;

перебої з водопостачанням у літній період;

примусове перепідписання договорів із погрозами відключення;

відсутність зручного онлайн-сервісу — немає сайту, особистого кабінету, контактних номерів служб підтримки чи ремонтної бригади.

Жителі села вимагають скасування рішення про підвищення тарифу через недотримання належної процедури його затвердження. Вони наполягають на відкритому обговоренні тарифної політики з урахуванням реального стану водопровідної мережі та якості наданих послуг. Представники місцевої влади та комунального підприємства поки що не прокоментували ситуацію.

Джерело.

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