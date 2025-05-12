Жалоба вызывает не только повышение тарифов на воду в Днепропетровской области, но и работа коммунального предприятия.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области произошло, однако только в одном населенном пункте, где жители возмущаются этой ситуацией, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

Так, повышение тарифов на воду в Днепропетровской области затронуло село Вильное, где местные жители возмущены резким ростом цен на водоснабжение почти в семь раз.

Как сообщают местные СМИ, новый тариф вырос с 12,04 грн. до 78,76 грн. за кубометр воды. При этом, как утверждают местные, решение было принято без предварительного уведомления абонентов.

Жалобу вызывает также работа коммунального предприятия. В частности, жители Вильного жалуются на:

отсутствие текущих ремонтов и модернизации водопровода;

перебои с водоснабжением в летний период;

принудительное переподписание договоров с угрозами отключения;

отсутствие удобного онлайн-сервиса – нет сайта, личного кабинета, контактных номеров служб поддержки или ремонтной бригады.

Жители села требуют отмены решения о повышении цен по причине несоблюдения надлежащей процедуры его утверждения. Они настаивают на открытом обсуждении ценовой политики с учетом реального состояния водопроводной сети и качества предоставленных услуг. Представители местных властей и коммунального предприятия пока не прокомментировали ситуацию.

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