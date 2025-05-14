Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі зачепить значну частину місцевих мешканців, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі, перш за все, торкнеться людей, які використовують електроопалення у своїх будинках, повідомляє Politeka.

До цього часу для власників будинків із системами електроопалення діяли пільгові умови. Вони сплачували лише 2 гривні 64 копійки за кіловат за перші дві тисячі кіловат на місяць. Але вже з травня показник зріс до 4.32 за кожен кіловат незалежно від обсягу споживання.

Це рішення ухвалено відповідно до урядової постанови №37, яку затвердили ще у січні. І саме вона стала стартом для підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі.

Для багатьох сімей ці кілька гривень перетворяться на відчутне навантаження у платіжках. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі стосується не лише електроенергії. Очікуються зміни і в інших напрямках. За словами народного депутата Андрія Геруса, деякі ціни на були переглянуті у 2023 році, а частина з них залишається без змін ще з 2021-го.

Це означає, що найближчим часом варто бути готовими до нових переглядів вартості у сфері ЖКГ. Окрема тема — нова платіжка за газ. З травня жителі багатоквартирних будинків отримають рахунок за технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.

Це нововведення охоплює перевірку стану труб, вентилів та іншого обладнання. Це обійдеться мешканцям від 100 до 1000 грн. У середньому платіжки можуть зрости на кількасот гривень.

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