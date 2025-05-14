Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье затронет значительную часть местных жителей, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье , прежде всего, коснется людей, использующих электроотопление в своих домах, сообщает Politeka.

До этого времени для владельцев домов с системами электроотопления действовали льготные условия. Они платили только 2 гривны 64 копейки за киловатт за первые две тысячи киловатт в месяц. Но уже с мая показатель вырос до 4:32 за каждый киловатт независимо от объема потребления.

Это решение принято в соответствии с правительственным постановлением №37, которое утвердили еще в январе. И именно она стала стартом повышения тарифов на коммунальные услуги в Запорожье.

Для многих семей эти несколько гривен превратятся в ощутимую нагрузку в платежках. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье касается не только электроэнергии. Ожидаются изменения и по другим направлениям. По словам народного депутата Андрея Геруса, некоторые цены были пересмотрены в 2023 году, а часть из них остается без изменений еще с 2021-го.

Это означает, что в ближайшее время следует готовиться к новым пересмотрам стоимости в сфере ЖКХ. Отдельная тема – новая платежка за газ. С мая жители многоквартирных домов получат счет за техническое обслуживание внутренних газовых сетей.

Это новшество охватывает проверку состояния труб, вентилей и другого оборудования. Это обойдется жильцам от 100 до 1000 грн. В среднем платежки могут вырасти на несколько сотен гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.