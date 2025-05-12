Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області запровадили з 1 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За інформацією компанії "Газмережі", Україні ввели нове правило, яке передбачає окрему плату за розподіл газу, що збільшить витрати на платежі за комуналку.

Як відомо, українці отримають нову платіжку, в яку буде включена плата за технічне обслуговування газових мереж у їхніх будинках. Це означає, що з’явиться так звана «третя платіжка за газ», яка покриватиме витрати на перевірку технічного стану газових мереж і обладнання. Така перевірка є необхідною для забезпечення належного рівня безпеки газопостачальних систем у багатоквартирних будинках.

Перевірка газових мереж залежить від віку будинку: для будівель, які мають вік до 25 років, огляд проводиться раз на п’ять років. Якщо будинок старший за 25 років, перевірка здійснюється кожні три роки. Тому мешканці Запорізької області повинні бути готовими до додаткових витрат уже в травні, коли почнуть надходити відповідні рахунки за нову послугу.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області матиме суттєвий вплив на витрати населення, і варто звернути увагу на зміни у платіжках, що стосуються технічного обслуговування газових мереж.

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