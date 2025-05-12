Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области было введено с 1 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По информации компании "Газсети", Украина ввела новое правило, предусматривающее отдельную плату за распределение газа, что увеличит расходы на платежи за коммуналку.

Как известно, украинцы получат новую платежку, в которую будет включена плата за техническое обслуживание газовых сетей в их домах. Это означает, что появится так называемая третья платежка за газ, которая будет покрывать расходы на проверку технического состояния газовых сетей и оборудования. Такая проверка необходима для обеспечения надлежащего уровня безопасности газоснабжающих систем в многоквартирных домах.

Проверка газовых сетей зависит от возраста дома: для построек, имеющих возраст до 25 лет, осмотр проводится раз в пять лет. Если дом старше 25 лет, проверка осуществляется каждые три года. Поэтому жители Запорожской области должны быть готовы к дополнительным расходам уже в мае, когда начнут поступать соответствующие счета за новую услугу.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области повлияет на расходы населения, и следует обратить внимание на изменения в платежках, касающиеся технического обслуживания газовых сетей.

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