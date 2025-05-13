Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі відбудеться вже у травні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі торкнеться вартості газу, повідомляє Politeka.

З 1 травня 2025 року в українців з'явилася додаткова фінансова витрата, яка безпосередньо вплине на щомісячні платежі за газ. Компанія "Газмережі" повідомила про запровадження окремої платіжки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Це нововведення пояснюють необхідністю регулярної перевірки справності газових труб, вентилів, з’єднань та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках.

Так звана "третя платіжка за газ" є обов’язковою і має забезпечити належний рівень безпеки в будинках. Періодичність обстеження залежить від віку споруди: будинки віком до 25 років перевіряють раз на 5 років, а старші — раз на 3 роки. Вартість обслуговування визначатиметься індивідуально для кожного будинку, залежно від його технічних характеристик.

Жителі багатоповерхівок вже в травні можуть отримати перші рахунки за нову послугу. Отже, хоч тарифи на сам газ залишаються стабільними, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі все ж відбудеться через введення нової обов’язкової оплати за технічне обслуговування газових мереж.

Зважаючи на такі нововведенння мешканцям варто заздалегідь планувати свій бюджет.

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