Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одессе состоится уже в мае.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе коснется стоимости газа, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 года у украинцев появился дополнительный финансовый расход, который напрямую повлияет на ежемесячные платежи за газ. Компания "Газсети" сообщила о введении отдельной платежки за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Это новшество объясняют необходимостью регулярной проверки исправности газовых труб, вентилей, соединений и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

Так называемая "третья платежка за газ" обязательна и должна обеспечить надлежащий уровень безопасности в домах. Периодичность обследования зависит от возраста постройки: дома в возрасте до 25 лет проверяют раз в 5 лет, а старшие – раз в 3 года. Стоимость обслуживания будет определяться индивидуально для каждого дома в зависимости от его технических характеристик.

Жители многоэтажек уже в мае могут получить первые счета за новую услугу. Итак, хотя тарифы на газ остаются стабильными, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе все же произойдет из-за введения новой обязательной оплаты за техническое обслуживание газовых сетей.

Учитывая такие нововведения, жителям стоит заранее планировать свой бюджет.

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