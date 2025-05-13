Нова система оплати проїзду в Дніпрі стає ще зручнішою для мешканців та туристів, повідомляє Politeka.

Відтепер у додатку "єДніпро" можна придбати добовий проїзний, що дозволяє без обмежень користуватися трамваями та тролейбусами протягом 24 годин з моменту активації. Такий крок значно спрощує процес оплати, адже тепер не потрібно стояти в чергах або мати при собі паперові квитки.

Цей проїзний ідеально підходить для тих, хто планує кілька поїздок упродовж доби. Всього за 25 гривень можна безкоштовно користуватися всіма видами міського транспорту, при цьому оплата займає лише кілька хвилин завдяки додатку, доступному як для Android, так і для iOS.

Придбати квитое можна через програму "єДніпро", що доступний в App Store та Google Play. Для цього необхідно мати акаунт в додатку та дотримуватись простих кроків:

Відкрийте додаток і увійдіть в акаунт або зареєструйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», далі в «Транспорт». Натисніть на «Придбати проїзний» і оберіть «Проїзний на 1 день». Виберіть зручний спосіб платежу: через Google Pay, Apple Pay або карткою вручну. Після підтвердження квиток з’явиться у розділі «Транспорт» та «Документи» для подальших перевірок.

Із впровадженням нової системи оплати проїзду у Дніпрі, місто робить важливий крок до сучасного, безпечного та зручного транспорту для своїх мешканців і гостей.

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