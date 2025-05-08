Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулося для окремих жителів, що болісно вдарило по гаманцях місцевих жителів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо всі відомі подробиці.

У кількох містах відбулося збільшення вартості, що стало відчутним ударом по гаманцях мешканців, особливо тих, хто й без того живе в складних умовах.

Нікополь:

Найбільше здорожчання торкнулося саме цього міста. Вартість в маршрутках підскочила з 10 до 15 гривень — це зростання на 50%. Для багатьох мешканців, які щодня зіштовхуються з наслідками ворожих обстрілів, таке рішення стало болісним.

Втім, для деяких категорій пільговиків, зокрема дітей до 18 років і осіб із відповідними посвідченнями, збережено можливість безкоштовного проїзду.

Кам’янське:

У місті переглянули тариф на проїзд у комунальному електротранспорті. Востаннє ціни оновлювали ще у 2021 році, але через здорожчання пального та витрат на обслуговування, тариф підняли до 11 гривень. За інформацією КП КМР «Транспорт», саме такою нині є реальна собівартість однієї поїздки.

Павлоград:

Тут не лише переглянули підхід до пільгових перевезень, а й запровадили нові умови. Пенсіонери та особи з інвалідністю ІІІ групи можуть скористатися 10 безкоштовними поїздками на місяць, але тільки якщо їхній щомісячний дохід не перевищує 5 840 гривень.

Таким чином, попри загальне подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, у регіоні зберігаються окремі пільги для соціально незахищених верств населення. Проте загальне навантаження на пасажирів помітно зросло.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.

Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.