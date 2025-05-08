Подорожание проезда в Днепропетровской области произошло для отдельных жителей, что болезненно ударило по кошелькам местных жителей, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все известные подробности.

В нескольких городах произошло увеличение стоимости, что стало ощутимым ударом по кошелькам жителей, особенно тех, кто и так живет в сложных условиях.

Никополь:

Наибольшее удорожание коснулось именно этого города. Стоимость в маршрутках подскочила с 10 до 15 гривен – это рост на 50%. Для многих жителей, ежедневно сталкивающихся с последствиями вражеских обстрелов, такое решение стало болезненным.

Впрочем, для некоторых категорий льготников, в частности, детей до 18 лет и лиц с соответствующими удостоверениями, сохранена возможность бесплатной поездки.

Каменское:

В городе пересмотрен тариф на проезд в коммунальном электротранспорте. Последний раз цены обновляли еще в 2021 году, но из-за подорожания горючего и расходов на обслуживание тариф подняли до 11 гривен. По информации КП КМР «Транспорт», именно такова ныне реальная себестоимость одной поездки.

Павлоград:

Здесь не только пересмотрели подход к льготным перевозкам, но и ввели новые условия. Пенсионеры и лица с инвалидностью ІІІ группы могут воспользоваться 10 бесплатными поездками в месяц, но только если их ежемесячный доход не превышает 5840 гривен.

Таким образом, несмотря на всеобщее подорожание проезда в Днепропетровской области, в регионе сохраняются отдельные льготы для социально незащищенных слоев населения. Однако общая нагрузка на пассажиров заметно выросла.

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