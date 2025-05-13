Новая система оплаты проезда в Днепре делает транспорт более современным, безопасным и удобным.

Новая система оплаты проезда в Днепре становится еще более удобной для жителей и туристов, сообщает Politeka.

Теперь в приложении "єДніпро" можно приобрести суточный проездной, что позволяет без ограничений пользоваться трамваями и троллейбусами в течение 24 часов с момента активации. Такой шаг значительно упрощает процесс оплаты, ведь теперь не нужно стоять в очередях или иметь при себе бумажные билеты.

Этот проездной идеально подходит для тех, кто планирует несколько поездок в течение суток. Всего за 25 гривен можно бесплатно пользоваться всеми видами городского транспорта, при этом оплата занимает всего несколько минут благодаря приложению, доступному как для Android, так и для iOS.

Приобрести квитое можно через программу "єДніпро", доступную в App Store и Google Play. Для этого необходимо иметь аккаунт в приложении и придерживаться простых шагов:

Откройте приложение и войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Перейдите в раздел «Сервисы», затем в «Транспорт». Нажмите «Приобрести проездной» и выберите «Проездной на 1 день». Выберите удобный способ платежа: через Google Pay, Apple Pay или карту вручную. После подтверждения билет появится в разделе "Транспорт" и "Документы" для дальнейших проверок.

С внедрением новой системы оплаты проезда в Днепре город делает важный шаг к современному, безопасному и удобному транспорту для своих жителей и гостей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, Работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.