Пенсія в Харківській області, відомо, що частина пенсіонерів може втратити виплати за три місяці.

У травні 2025 року пенсіонери в Харківській області можуть втратити частину своїх виплат, якщо не подадуть заяву на призначення пенсії у встановлений термін, передає Politeka.

Відповідно до законодавства України, пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем ​​досягнення пенсійного віку, за умови, що заява подана не пізніше ніж за три місяці з цього дня.

Якщо вона подається пізніше, виплати розпочнуться лише з дати подання заяви, і пенсіонер може втратити виплати за попередні місяці.

Ризик втратити частину грошей стосується громадян, які досягли пенсійного віку, але не подали заяви на призначення протягом трьох місяців.

Наприклад, якщо вік настав 1 березня, його необхідно подати до 1 червня. В іншому випадку пенсія нараховуватиметься лише з дати подання заяви, і виплати за березень, квітень та травень будуть втрачені.

Як уникнути втрати виплат?

Зверніться до ПФУ протягом трьох місяців після досягнення необхідного віку.

Підготувати повний пакет документів: Днем подання заяви вважається дата, коли ПФУ отримав усі необхідні документи.

Використовувати доступні способи подачі: можна подати особисто у сервісних центрах ПФУ, через веб-портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного додатка "Дія" .

Важливо контролювати терміни подання заяви, щоб не втратити законних виплат. У разі виникнення питань рекомендується звернутися на гарячу лінію контакт-центру ПФУ за номером 0 800 300 545.

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