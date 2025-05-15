Пенсия в Харьковской области, известно, что часть пенсионеров может потерять выплаты за три месяца.

В мае 2025 пенсионеры в Харьковской области могут потерять часть своих выплат, если не подадут заявление на назначение пенсии в установленный срок, передает Politeka.

Согласно законодательству Украины, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, при условии, что заявление подано не позднее трех месяцев с этого дня.

Если она подается позже, выплаты начнутся с даты подачи заявления, и пенсионер может потерять выплаты за предыдущие месяцы.

Риск потерять часть денег касается граждан, достигших пенсионного возраста, но не подавших заявления на назначение в течение трех месяцев.

К примеру, если возраст наступил 1 марта, его необходимо подать до 1 июня. В противном случае пенсия будет начисляться только с даты подачи заявления, и выплаты за март, апрель и май будут потеряны.

Как избежать потери выплат?

Обратитесь в ПФУ в течение трех месяцев после достижения требуемого возраста.

Подготовить полный пакет документов: Днем подачи заявления считается дата, когда ПФУ получил все необходимые документы.

Использовать доступные способы подачи: можно подать лично в сервисных центрах ПФУ, через веб-портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения "Дія".

Важно контролировать сроки подачи заявления, чтобы не потерять законные выплаты. При возникновении вопросов рекомендуется обратиться на горячую линию контакт-центра ПФУ по номеру 0 800 300 545.

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