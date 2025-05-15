В мае 2025 пенсионеры в Харьковской области могут потерять часть своих выплат, если не подадут заявление на назначение пенсии в установленный срок, передает Politeka.
Согласно законодательству Украины, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, при условии, что заявление подано не позднее трех месяцев с этого дня.
Если она подается позже, выплаты начнутся с даты подачи заявления, и пенсионер может потерять выплаты за предыдущие месяцы.
Риск потерять часть денег касается граждан, достигших пенсионного возраста, но не подавших заявления на назначение в течение трех месяцев.
К примеру, если возраст наступил 1 марта, его необходимо подать до 1 июня. В противном случае пенсия будет начисляться только с даты подачи заявления, и выплаты за март, апрель и май будут потеряны.
Как избежать потери выплат?
Обратитесь в ПФУ в течение трех месяцев после достижения требуемого возраста.
Подготовить полный пакет документов: Днем подачи заявления считается дата, когда ПФУ получил все необходимые документы.
Использовать доступные способы подачи: можно подать лично в сервисных центрах ПФУ, через веб-портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения "Дія".
Важно контролировать сроки подачи заявления, чтобы не потерять законные выплаты. При возникновении вопросов рекомендуется обратиться на горячую линию контакт-центра ПФУ по номеру 0 800 300 545.
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