Многих местных жителей волнует, произойдет ли повышение пенсии с 1 мая 2025 года в Харькове, так что рассказываем подробнее.

Повышение пенсии с 1 мая 2025 года в Харькове не затронет большинство граждан, однако отдельные категории все еще могут рассчитывать на дополнительные деньги, сообщает Politeka.

Увеличение выплат будет выборочным и коснется в основном тех, кто достиг определенного возраста или имеет особый статус.

После апрельского пересмотра выплат для людей старше 65 лет, имеющих полный страховой стаж, а также для работающих пенсионеров, в новом месяце новых общих перерасчетов не предусмотрено. То есть, для большинства граждан ситуация останется без изменений.

Однако работающие и продолжающие получать выплаты получат средства уже с учетом апрельских надбавок. Выплаты за два месяца должны поступить к получателям в июне. Повышение пенсии с 1 мая 2025 года в Харькове будет относиться также к тем, кому в течение месяца исполняется 70, 75 или 80 лет.

В этом случае речь идет о так называемых возрастных доплатах. Их начисляют автоматически, если размер основного денежного довольствия не превышает 10 340 гривен. Сумма зависит от категории: 70-летним назначают до 300 грн, тем, кому от 75 до 80 — до 456, а лицам старше 80 — до 570.

Отдельно разъяснили ситуацию для внутренне перемещенных лиц. Те пенсионеры, которые получили статус ВПЛ еще до 24 февраля 2022 года, но до сих пор не прошли физическую идентификацию, должны сделать это в течение месяца. В противном случае они рискуют остаться без выплат.

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