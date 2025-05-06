Прогноз погоди у Одесі на 7 травня 2025 року, в цей день очікується хмарність та легкий дощ.

У середу, 7 травня 2025 року, в Одесі встановиться переважно хмарна погода , повідомляє Politeka.

Сонячні промені будуть рідкими гостями цього дня - небо буде затягнуте щільною хмарністю.

З самого ранку до вечора збережеться похмура обстановка, а в другій половині дня можливий дрібний дощ.

Температура повітря вдень досягне позначки +17°C, а надвечір злегка опуститься до комфортних +15°C. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків зі швидкістю до 5,5 м/с, створюючи легке відчуття прохолоди.

Атмосферний тиск залишиться в межах кліматичної норми, вологість помірною. Рівень ультрафіолету не перевищить безпечні значення, що робить день придатним для прогулянок та помірної активності на свіжому повітрі.

Для метеозалежних людей можливі невеликі коливання тиску, проте вони навряд чи вплинуть на самопочуття. Геомагнітне тло буде спокійним.

Синоптики попереджають: у травні погода в Одесі може бути непередбачуваною. Незважаючи на загальне потепління, можливі різкі температурні перепади та раптові погодні зміни.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, травень 2025 року буде теплішим за звичайний. Середні денні температури в Україні перевищать кліматичну норму на 1,5–2°C і становитимуть від +15 до +19°C. На півдні країни, включно з Одесою, очікується ще тепліша погода — від +21 до +24°C і вище.

Тим не менш, розслаблятися не варто — весняні сюрпризи, включаючи короткочасне похолодання або заморозки, вони можливі.

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