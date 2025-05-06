В среду, 7 мая 2025 года, в Одессе установится преимущественно облачная погода, передет Politeka.
Солнечные лучи будут редкими гостями в этот день — небо затянуто плотной облачностью.
С самого утра и до вечера сохранится пасмурная обстановка, а во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Температура воздуха днем достигнет отметки +17°C, а к вечеру слегка опустится до комфортных +15°C. Ветер ожидается слабый, переменных направлений, со скоростью до 5,5 м/с, создавая легкое ощущение прохлады.
Атмосферное давление останется в пределах климатической нормы, влажность — умеренной. Уровень ультрафиолета не превысит безопасные значения, что делает день подходящим для прогулок и умеренной активности на свежем воздухе.
Для метеозависимых людей возможны небольшие колебания давления, однако они вряд ли окажут значительное влияние на самочувствие. Геомагнитный фон будет спокойным.
Синоптики предупреждают: в мае погода в Одессе может быть непредсказуемой. Несмотря на общее потепление, возможны резкие температурные перепады и внезапные погодные изменения.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, май 2025 года будет теплее обычного. Средние дневные температуры по Украине превысят климатическую норму на 1,5–2°C и составят от +15 до +19°C. На юге страны, включая Одессу, ожидается ещё более тёплая погода — от +21 до +24°C и выше.
Тем не менее расслабляться не стоит — весенние сюрпризы, включая кратковременное похолодание или заморозки, они возможны.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться
Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены