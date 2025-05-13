Українцям розповіли, як оформити пенсію в Дніпрі без прописки під час війни - важлива інформація для громадян.

Навіть під час війни українці, зокрема мешканці Дніпра, можуть звернутися за призначенням пенсії незалежно від місця прописки, передає Politeka.

Це стосується й тих, хто тимчасово покинув своє постійне місце проживання через бойові дії або виїхав за межі країни.

За даними Пенсійного фонду України, у Дніпрі документи на оформлення виплат можна подати до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від області, в якій зареєстрована особа.

Заявки приймаються без урахування прописки або місця фактичного проживання, що дозволяє обрати найзручніший для себе центр обслуговування.

Крім того, її можна оформити дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП). Документи повинні бути у вигляді якісних сканкопій з повним і чітким зображенням тексту й реквізитів.

Перед особистим зверненням до сервісного центру ПФУ в Дніпрі рекомендується перевірити актуальний графік роботи — через офіційний сайт або за телефоном гарячої лінії.

Що потрібно для оформлення:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код (РНОКПП)

документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток тощо)

банківські реквізити (у разі вибору банківського способу виплат)

фотокартка для оформлення пенсійного посвідчення

свідоцтво про шлюб (за потреби, переважно для жінок).

ПФУ веде єдиний Реєстр застрахованих осіб, у якому містяться дані про трудовий стаж кожного офіційно працевлаштованого громадянина. Це значно спрощує процедуру перевірки та призначення пенсійних виплат.

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