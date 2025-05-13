Украинцам рассказали, как оформить пенсию в Днепре без прописки во время войны – важная информация для граждан.

Даже во время войны украинцы, в частности, жители Днепра, могут обратиться за назначением пенсии независимо от места прописки, передает Politeka.

Это касается и тех, кто временно покинул свое постоянное местожительство из-за боевых действий или уехал за пределы страны.

По данным Пенсионного фонда Украины, в Днепре документы на оформление выплат можно подать в любой сервисный центр ПФУ, независимо от области, в которой зарегистрировано лицо.

Заявки принимаются без учета прописки или места фактического проживания, что позволяет выбрать наиболее подходящий для себя центр обслуживания.

Кроме того, ее можно оформить дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Перед личным обращением в сервисный центр ПФУ в Днепре рекомендуется проверить актуальный график работы через официальный сайт или по телефону горячей линии.

Что нужно для оформления:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код (РНОКПП)

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении, военный билет и т.п.)

банковские реквизиты (при выборе банковского способа выплат)

фотография для оформления пенсионного удостоверения

свидетельство о браке (при необходимости, преимущественно для женщин).

ПФУ ведет единый Реестр застрахованных лиц, содержащий данные о трудовом стаже каждого официально трудоустроенного гражданина. Это значительно упрощает проверку и назначение пенсионных выплат.

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