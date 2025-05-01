Українцям розповіли про допомога для пенсіонерів у Дніпрі в травні 2025, відомо про останній шанс отримати виплати.

У травні 2025 року пенсіонери Дніпра мають фінальну можливість отримати грошову допомогу в межах програми Всесвітньої продовольчої програми ООН, передає Politeka.

Йдеться про громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію, але проживає у зонах активних або потенційних бойових дій.

Фінансова підтримка у Дніпрі зокрема передбачає компенсацію до рівня 3250 гривень. Якщо пенсія або соціальна допомога становить менше цієї суми — людина отримає доплату до встановленого мінімуму.

Додаткових звернень для отримання допомоги не потрібно. Кошти будуть виплачені тим же способом, яким зазвичай надходить пенсія чи соціальні виплати — на банківську картку або через відділення «Укрпошти».

Попри складну ситуацію в країні, тарифи на основні житлово-комунальні послуги в Україні залишаються стабільними. Завдяки дії урядового мораторію, українці продовжують платити за тепло, гарячу воду та газ за фіксованими «довоєнними» цінами.

Як зазначив Прем’єр-міністр України, вартість цих послуг не зміниться. Більшість побутових споживачів, підключених до НАК «Нафтогаз України», оплачують природний газ за тарифом 7,96 грн/куб.м відповідно до тарифного плану «Фіксований».

Також у травні буде здійснено автоматичний перерахунок субсидій для більшості українських домогосподарств.

Подавати заяви повторно не потрібно. Пенсіонери можуть додатково розраховувати на «вікові» надбавки, розмір яких залежить від віку та стажу.

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