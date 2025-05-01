Украинцам рассказали о помощи для пенсионеров в Днепре в мае 2025 года, известно о последнем шансе получить выплаты.

В мае 2025 года у пенсионеров Днепра есть финальная возможность получить денежную помощь в рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН, передает Politeka.

Речь идет о гражданах преклонных лет, лицах с инвалидностью и тех, кто не имеет права на пенсию, но проживает в зонах активных или потенциальных боевых действий.

Финансовая поддержка в Днепре, в частности, предусматривает компенсацию до уровня 3250 гривен. Если пенсия или социальная помощь меньше этой суммы — человек получит доплату до установленного минимума.

Дополнительных обращений для получения пособия не требуется. Средства будут выплачены тем же способом, каким обычно поступает пенсия или социальные выплаты — на банковскую карту или через отделение «Укрпочты».

Несмотря на сложную ситуацию в стране, тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги остаются стабильными.

Благодаря действию правительственного моратория, украинцы продолжают платить за тепло, горячую воду и газ по фиксированным «довоенным» ценам.

Как отметил премьер-министр Украины, стоимость этих услуг не изменится. Большинство бытовых потребителей, подключенных к НАК «Нафтогаз Украины», оплачивают природный газ по тарифу 7,96 грн/куб.м в соответствии с тарифным планом «Фиксированный».

Также в мае будет произведен автоматический пересчет субсидий для большинства украинских домохозяйств.

Подавать заявления повторно не нужно. Пенсионеры могут дополнительно рассчитывать на возрастные надбавки, размер которых зависит от возраста и стажа.

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