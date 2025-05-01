В мае 2025 года у пенсионеров Днепра есть финальная возможность получить денежную помощь в рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН, передает Politeka.
Речь идет о гражданах преклонных лет, лицах с инвалидностью и тех, кто не имеет права на пенсию, но проживает в зонах активных или потенциальных боевых действий.
Финансовая поддержка в Днепре, в частности, предусматривает компенсацию до уровня 3250 гривен. Если пенсия или социальная помощь меньше этой суммы — человек получит доплату до установленного минимума.
Дополнительных обращений для получения пособия не требуется. Средства будут выплачены тем же способом, каким обычно поступает пенсия или социальные выплаты — на банковскую карту или через отделение «Укрпочты».
Несмотря на сложную ситуацию в стране, тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги остаются стабильными.
Благодаря действию правительственного моратория, украинцы продолжают платить за тепло, горячую воду и газ по фиксированным «довоенным» ценам.
Как отметил премьер-министр Украины, стоимость этих услуг не изменится. Большинство бытовых потребителей, подключенных к НАК «Нафтогаз Украины», оплачивают природный газ по тарифу 7,96 грн/куб.м в соответствии с тарифным планом «Фиксированный».
Также в мае будет произведен автоматический пересчет субсидий для большинства украинских домохозяйств.
Подавать заявления повторно не нужно. Пенсионеры могут дополнительно рассчитывать на возрастные надбавки, размер которых зависит от возраста и стажа.
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