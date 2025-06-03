Грошову допомогу у Дніпрі можуть отримати ті особи, які відповідають умовам.

Грошова допомога у Дніпрі буде надаватись містянам, які мають у родині осіб з інвалідністю, повідомляє Politeka.

Йдеться про компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги у розмірі до 700 грн щомісячно, інформують в пресцентрі Департаменту соцполітики однієї з міських рад.

Місцева влада надає адресну грошову підтримку на покриття витрат за:

утримання будинків і прибудинкової території;

управління багатоквартирним будинком;

вивезення сміття;

технічне обслуговування ліфтів;

тепло-, водо-, газо- та електропостачання;

водовідведення.

Отримати допомогу можуть родини, де є:

діти з особливими потребами;

особи з інвалідністю І групи (включаючи порушення зору, психічні розлади, проблеми з опорно-руховим апаратом);

особи з інвалідністю ІІ групи з дитинства.

Сума залежить від сезону:

з 1 квітня по 31 жовтня — 500 грн щомісяця;

з 1 листопада по 31 березня — 700 грн щомісяця.

Щоб отримати грошову допомогу у Дніпрі, потрібно надати:

паспорт або ID-картку особи з інвалідністю / свідоцтво про народження дитини з особливими потребами;

довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у помешканні осіб;

медичні документи, що підтверджують особливі потреби;

особовий рахунок на оплату комунальних послуг.

Програма діє на постійній основі з автоматичним перерахунком суми залежно від сезону. У разі зміни складу родини чи місця проживання – необхідно оновити документи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпрі: мешканці заплатять значно більше, нові ціни

Також Politeka писала, Пенсія у Дніпрі: чоловік вимагав від ПФУ 255 600 гривень, історія закінчилася судом

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині: адреси прихистків