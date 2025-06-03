Грошова допомога у Дніпрі буде надаватись містянам, які мають у родині осіб з інвалідністю, повідомляє Politeka.
Йдеться про компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги у розмірі до 700 грн щомісячно, інформують в пресцентрі Департаменту соцполітики однієї з міських рад.
Місцева влада надає адресну грошову підтримку на покриття витрат за:
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утримання будинків і прибудинкової території;
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управління багатоквартирним будинком;
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вивезення сміття;
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технічне обслуговування ліфтів;
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тепло-, водо-, газо- та електропостачання;
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водовідведення.
Отримати допомогу можуть родини, де є:
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діти з особливими потребами;
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особи з інвалідністю І групи (включаючи порушення зору, психічні розлади, проблеми з опорно-руховим апаратом);
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особи з інвалідністю ІІ групи з дитинства.
Сума залежить від сезону:
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з 1 квітня по 31 жовтня — 500 грн щомісяця;
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з 1 листопада по 31 березня — 700 грн щомісяця.
Щоб отримати грошову допомогу у Дніпрі, потрібно надати:
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паспорт або ID-картку особи з інвалідністю / свідоцтво про народження дитини з особливими потребами;
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довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у помешканні осіб;
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медичні документи, що підтверджують особливі потреби;
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особовий рахунок на оплату комунальних послуг.
Програма діє на постійній основі з автоматичним перерахунком суми залежно від сезону. У разі зміни складу родини чи місця проживання – необхідно оновити документи.
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