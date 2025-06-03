Денежная помощь в Днепре будет предоставляться горожанам, имеющим в семье лиц с инвалидностью, сообщает Politeka.
Речь идет о компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере до 700 грн. ежемесячно, информируют в пресс-центре Департамента соцполитики одного из городских советов.
Местные власти оказывают адресную денежную поддержку на покрытие расходов по:
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содержание домов и придомовой территории;
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управление многоквартирным домом;
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вывоз мусора;
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техническое обслуживание лифтов;
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тепло-, водо-, газо- и электроснабжение;
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водоотвод.
Получить помощь могут семьи, где:
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дети с особыми потребностями;
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лица с инвалидностью I группы (включая нарушения зрения, психические расстройства, проблемы с опорно-двигательным аппаратом);
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лица с инвалидностью ІІ группы с детства.
Сумма зависит от сезона:
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с 1 апреля по 31 октября - 500 грн ежемесячно;
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с 1 ноября по 31 марта - 700 грн ежемесячно.
Чтобы получить денежную помощь в Днепре, нужно предоставить:
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паспорт или ID-карту лица с инвалидностью / свидетельство о рождении ребенка с особыми потребностями;
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справку о составе семьи или зарегистрированных в доме лиц;
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медицинские документы, подтверждающие особые нужды;
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лицевой счет в оплату коммунальных услуг.
Программа действует на постоянной основе с автоматическим перерасчетом суммы в зависимости от сезона. В случае изменения состава семьи или места жительства необходимо обновить документы.
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