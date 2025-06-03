Денежную помощь в Днепре могут получить лица, отвечающие условиям.

Денежная помощь в Днепре будет предоставляться горожанам, имеющим в семье лиц с инвалидностью, сообщает Politeka.

Речь идет о компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере до 700 грн. ежемесячно, информируют в пресс-центре Департамента соцполитики одного из городских советов.

Местные власти оказывают адресную денежную поддержку на покрытие расходов по:

содержание домов и придомовой территории;

управление многоквартирным домом;

вывоз мусора;

техническое обслуживание лифтов;

тепло-, водо-, газо- и электроснабжение;

водоотвод.

Получить помощь могут семьи, где:

дети с особыми потребностями;

лица с инвалидностью I группы (включая нарушения зрения, психические расстройства, проблемы с опорно-двигательным аппаратом);

лица с инвалидностью ІІ группы с детства.

Сумма зависит от сезона:

с 1 апреля по 31 октября - 500 грн ежемесячно;

с 1 ноября по 31 марта - 700 грн ежемесячно.

Чтобы получить денежную помощь в Днепре, нужно предоставить:

паспорт или ID-карту лица с инвалидностью / свидетельство о рождении ребенка с особыми потребностями;

справку о составе семьи или зарегистрированных в доме лиц;

медицинские документы, подтверждающие особые нужды;

лицевой счет в оплату коммунальных услуг.

Программа действует на постоянной основе с автоматическим перерасчетом суммы в зависимости от сезона. В случае изменения состава семьи или места жительства необходимо обновить документы.

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