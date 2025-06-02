Грошову допомогу на оренду житла у Дніпрі нададуть окремим категоріям громадян, якщо вони відповідатимуть критеріям.

Деякі українці матимуть можливість отримати грошову допомогу на оренду житла у Дніпрі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.

Програма передбачена для жителів Дніпра та області, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які повернулися додому після вимушеного виїзду.

Щоб скористатися підтримкою, необхідно підтвердити можливість самостійно оплачувати житло після отримання допомоги, наприклад, за рахунок працевлаштування, започаткування бізнесу чи навчання. Таку грошову допомогу на оренду житла у Дніпрі можуть отримати ВПО та ті, хто винаймає домівку з неналежними умовами, а також особи, які перебувають у місцях тимчасового проживання, де існує ризик виселення.

Окрім цього, УВКБ ООН пропонує ще одну програму фіндопомоги . В рамках цього проєкту жителі Дніпропетровської області можуть отримати 3,6 тис. грн на кожного члена родини протягом трьох місяців. Підтримка надається особам, які мають статус ВПО або повернулися з-за кордону після евакуації через військові дії.

Ті, хто раніше отримував підтримку від благодійників, зможуть оформити виплати за умови відповідності вразливим категоріям. Подати заявку та отримати консультацію можна в будні з 10:00 до 15:00 за адресою: вулиця Половицька, 9.

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