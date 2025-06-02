Денежную помощь на аренду жилья в Днепре окажут отдельные категории граждан, если они будут отвечать критериям.

У некоторых украинцев будет возможность получить денежную помощь на аренду жилья в Днепре от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.

Программа предусмотрена для жителей Днепра и области, в том числе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, вернувшихся домой после вынужденного выезда.

Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо подтвердить возможность самостоятельно оплачивать жилье после получения помощи, например, за счет трудоустройства, ведения бизнеса или обучения. Такую денежную помощь на аренду жилья в Днепре могут получить ВПЛ и нанимающие дом с ненадлежащими условиями, а также лица, находящиеся в местах временного проживания, где существует риск выселения.

Кроме того, УВКБ ООН предлагает еще одну программу финпомощи. В рамках этого проекта жители Днепропетровской области могут получить 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Поддержка предоставляется лицам, которые имеют статус ВПЛ или вернулись из-за границы после эвакуации из-за военных действий.

Те, кто раньше получал поддержку от благотворителей, смогут оформить выплаты при условии соответствия уязвимым категориям. Подать заявку и получить консультацию можно в будни с 10:00 до 15:00 по адресу: улица Половицкая, 9.

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