Де в Києві та області ДТЕК планує запровадити графіки відключення світла на вівторок, 29 квітня 2025 року.

У багатьох населених пунктах Київської області у вівторок, 29 квітня 2025 року, діятимуть локальні графіки відключення світла від ДТЕК, пише Politeka.

Профілактичні роботи проводитимуться зокрема в межах Димерської селищної територіальної громади в Вишгородському районі. Вони дозволять підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аваріям у майбутньому.

Через це 29 квітня з 8:30 до 19:00 запроваджуються графіки відключення світла в таких населених пунктах:

Сухолуччя по вулицях Миру, Садовів, Травневій;

Толокунь по вул.Набережній;

Ясногородка (Соборна та Колективна);

Богдани (Київська, Набережна, Підгірна);

Овдієва Нива (Лісова);

Пилява (Травнева);

Рихта (Подільська).

Також, як повідомляє Politeka, на 29 квітня 2025 року ДТЕК запланував профілактичні роботи та відповідні графіки відключення світла на території Бородянської селищної громади в Київській області.

Повідомляється, що тимчасові відключення електроенергії відбудуться в проміжку з 8:00 до 18:00 та торкнуться частини мешканців Бондарні, Бородянки, Ваблі, Вишняків, Дмитрівки, Дружні, Загальців, Майданівки, Нової Буди, Нової Греблі, Нового Корогоду, Хутір Гаю, Озерщини, Поташні та Язвинки. Повний перелік вулиць, де плануються знеструмлення, можна знайти на сайті громади.

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