У ДТЕК попередили, де в Київській області в кінці квітня та на початку травня 2025 року будуть запроваджуватися графіки відключення світла.

На наступному тижні – з 28 квітня по 4 травня 2025 року – в Київській області ДТЕК знову запроваджуватиме локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що енергетики проводитимуть профілактичні роботи в межах Бучанської громади в Київській області. Через це в понеділок, 28 квітня, знеструмлення відбудуться з 8:30 до 19:00 у селищі Ворзель по вулиці Городецького.

У середу, 30 квітня, з 9:00 до 19:00 діятимуть графіки відключення світла в таких населених пунктах:

Ворзель (по вул. Березовій, Ворзельській, Городецького, курортній, Лісовій, Стражеска);

Буча (вул. Яблунська).

У вівторок, 29 квітня, як повідомляє Politeka, без електроенергії з 8:30 до 19:00 залишаться мешканці різних населених пунктів у межах Димерської громади:

Сухолуччя (по вул. Миру, Садова, Травнева);

Толокунь (Набережна);

Ясногородка (Соборна, Колективна);

Богдани (Київська, Набережна, Підгірна);

Овдієва Нива (Лісова);

Пилява (Травнева)

Рихта (Подільська).

Крім того, у вівторок графіки відключення світла також діятимуть на території Бородянської селищної громади з 8:00 до 18:00. Без електропостачання залишиться частина мешканців Бондарні, Бородянки, Ваблі, Вишняків, Дмитрівки, Дружні, Загальців, Майданівки, Нової Буди, Нової Греблі, Нового Корогоду, Озерщини, Поташні, Хутір Гаю, Язвинки.

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