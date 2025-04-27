В ДТЭК предупредили, где в Киевской области в конце апреля и начале мая 2025 будут вводиться графики отключения света.

На следующей неделе – с 28 апреля по 4 мая 2025 года – в Киевской области ДТЭК снова будет вводить локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что энергетики будут проводить профилактические работы в пределах Бучанской общины в Киевской области. Поэтому в понедельник, 28 апреля, обесточения состоятся с 8:30 до 19:00 в поселке Ворзель по улице Городецкого.

В среду, 30 апреля, с 9:00 до 19:00 будут действовать графики отключения света в следующих населенных пунктах:

Ворзель (по ул. Березовой, Ворзельской, Городецкого, Курортной, Лесной, Стражеско);

Буча (ул. Яблонская).

Во вторник, 29 апреля, как сообщает Politeka, без электроэнергии с 8:30 до 19:00 останутся жители разных населенных пунктов в пределах Дымерской общины:

Сухолучье (по ул. Мира, Садовая, Майская);

Толокунь (Набережная);

Ясногородка (Соборная, Коллективная);

Богданы (Киевская, Набережная, Подгорная);

Овдиева Нива (Лесная);

Пылява (Майская)

Рихта (Подольская).

Кроме того, во вторник графики отключения света также будут действовать на территории Бородянской поселковой общины с 8:00 до 18:00. Без электроснабжения останется часть жителей Бондарни, Бородянки, Вабли, Вишняков, Дмитровки, Дружни, Загальцев, Майдановки, Новой Буды, Новой Гребли, Нового Корогода, Озерщины, Поташни, Хутор Гая, Язвинки.

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