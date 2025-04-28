Где в Киеве и области ДТЭК планирует ввести графики отключения света на вторник, 29 апреля 2025 года.

Во многих населенных пунктах Киевской области во вторник, 29 апреля 2025 года, будут действовать локальные графики отключения света от ДТЭК, пишет Politeka.

Профилактические работы будут проводиться, в частности, в пределах Дымерской поселковой территориальной общины в Вышгородском районе. Они позволят повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварии в будущем.

Поэтому 29 апреля с 8:30 до 19:00 вводятся графики отключения света в таких населенных пунктах:

Сухолучье по улицам Мира, Садовой, Майской;

Толокунь по ул. Набережной;

Ясногородка (Соборная и Коллективная);

Богданы (Киевская, Набережная, Подгорная);

Овдиева Нива (Лесная);

Пылява (Майская);

Рихта (Подольская).

Также, как сообщает Politeka, на 29 апреля 2025 года ДТЭК запланировал профилактические работы и соответствующие графики отключения света на территории Бородянской поселковой общины в Киевской области.

Сообщается, что временные отключения электроэнергии состоятся в промежутке с 8:00 до 18:00 и коснутся части жителей Бондарни, Бородянки, Вабли, Вишняков, Дмитровки, Дружни, Загальцев, Майдановки, Новой Буды, Новой Гребли, Нового Корогода, Хутор Гая, Озерщины, Поташни, Язвинки. Полный список улиц, где планируется обесточивание, можно найти на сайте общины.

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