Пенсія в Харкові стала предметом для судової тяганини, тож розповідаємо історію детальніше, щоб кожен міг уникнути такої ситуації.

У Харкові жінка не могла оформити пенсію вчасно через прикру помилку, яку допустили ще у 1984 році, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Зміївського районного суду, пенсія у Харкові не могла бути виплаченою через помилку в трудовій книжці. Виявилось, що громадянці неправильно вказали по батькові, і цей, здавалося б, дрібний технічний збій обернувся серйозною проблемою. Саме так пенсія в Харкові стала справою в суді.

Історія почалась восени 2024 року. Жінка звернулася до Пенсійного фонду з проханням призначити їй виплати за віком. Усі документи були зібрані, тому ніяких проблем виникнути не мало б. Проте вже у листопаді громадянка отримала відмову.

ПФУ, який розглядав її справу, відмовився зараховувати до страхового стажу періоди роботи, зазначені в трудовій книжці, датованій 16 квітня 1984 року. Причина була в документі, адже російською мовою по батькові було написано з помилкою, і ці дані не збігаються з паспортом.

Пенсійний фонд пояснив, що вони не мають права визнавати документ чинним, якщо в ньому є розбіжності з офіційними особистими даними. У таких випадках, згідно з чинною постановою Кабміну, ситуацію має вирішувати суд. І суд, врешті, став на бік жінки. Позов врешті-решт задовольнили.

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