Пенсия в Харькове стала предметом судебной волокиты, поэтому рассказываем историю подробнее, чтобы каждый мог избежать такой ситуации.

В Харькове женщина не могла оформить пенсию вовремя из-за досадной ошибки, которую допустили еще в 1984 году, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Змиевского районного суда, пенсия в Харькове не могла быть выплачена из-за ошибки в трудовой книжке. Оказалось, что граждане неправильно указали отчество, и этот, казалось бы, мелкий технический сбой обернулся серьезной проблемой. Именно так пенсия в Харькове стала делом в суде.

История началась осенью 2024 года. Женщина обратилась в Пенсионный фонд с просьбой назначить ей выплаты по возрасту. Все документы были собраны, поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Однако уже в ноябре гражданка получила отказ.

ПФУ, рассматривавший ее дело, отказался относить в страховой стаж периоды работы, указанные в трудовой книжке, датированной 16 апреля 1984 года. Причина была в документе, ведь на русском языке отчество было написано с ошибкой, и эти данные не совпадают с паспортом.

Пенсионный фонд пояснил, что они не имеют права признавать документ действующим, если в нем есть разногласия с официальными личными данными. В таких случаях, согласно действующему постановлению Кабмина, ситуацию должен разрешать суд. И суд, наконец, принял сторону женщины. Иск наконец удовлетворили.

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