Прогноз погоди у Дніпрі на неділю, 27 квітня 2025 року, буде сонячно, але прохолодно.

У неділю, 27 квітня 2025 року, на мешканців Дніпра чекає ясний день і прохолодна весняна погода , передає Politeka.

За прогнозом синоптиків, небо буде безхмарним із ранку і до вечора, а опади повністю виключені.

З першої години дня у Дніпрі встановиться сонячна та суха погода. Прекрасні умови підійдуть для прогулянок, спортом на свіжому повітрі та інших видів вуличного відпочинку.

Однак, варто враховувати помітне похолодання в порівнянні з попередніми днями.

Температура повітря вночі опуститься до +9…+11°C. Зі сходом сонця почнеться незначне потепління: до 10:00 повітря прогріється до +11°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +12°C, залишаючись у цьому діапазоні до вечора.

Невеликий вітер до 5 м/с додасть легкої прохолоди, а помірна вологість і сонячне небо забезпечать загальне відчуття комфорту. Погодні умови залишаться стабільними та сприятливими.

Наступного тижня опади малоймовірні. Синоптики обіцяють переважання сухої, сонячної та ясної погоди, що створює чудові умови для активного відпочинку та планування часу на природі.

Кліматична картина по Україні продовжує демонструвати стійке весняне потепління – у південних та західних регіонах температура вдень досягає +23°C та вище.

Атмосферний тиск у Дніпрі залишиться трохи вищим за норму, що може трохи вплинути на самопочуття метеочутливих людей, проте без різких перепадів.

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