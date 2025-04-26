Прогноз погоды в Днепре на воскресенье, 27 апреля 2025 года, будет солнечно, но прохладно.

В воскресенье, 27 апреля 2025 года, жителей Днепра ожидает ясный день и прохладная весенняя погода, передает Politeka.

По прогнозу синоптиков, небо будет безоблачным с самого утра и до вечера, а осадки полностью исключены.

С первых часов дня в Днепре установится солнечная и сухая погода. Прекрасные условия подойдут для прогулок, занятий спортом на свежем воздухе и других видов уличного отдыха.

Однако стоит учитывать заметное похолодание по сравнению с предыдущими днями.

Температура воздуха ночью опустится до +9…+11°C. С восходом солнца начнется незначительное потепление: к 10:00 воздух прогреется до +11°C, а днём столбики термометров поднимутся лишь до +12°C, оставаясь в этом диапазоне до вечера.

Небольшой ветер до 5 м/с придаст лёгкую прохладу, а умеренная влажность и солнечное небо обеспечат общее ощущение комфорта. Погодные условия останутся стабильными и благоприятными.

На предстоящей неделе осадки маловероятны. Синоптики обещают преобладание сухой, солнечной и ясной погоды, что создаёт отличные условия для активного отдыха и планирования времени на природе.

Климатическая картина по Украине продолжает демонстрировать устойчивое весеннее потепление — в южных и западных регионах температура днём достигает +23°C и выше.

Атмосферное давление в Днепре останется немного выше нормы, что может немного повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, однако без резких перепадов.

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