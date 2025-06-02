Якщо ви шукаєте для себе роботу в Харкові, то ці вакансії можуть вам сподобатися.

Нові можливості для роботи в Харкові з'явилися на різних позиціях з конкурентними умовами, повідомляє Politeka.

Місцеві компанії активно шукають нових співробітників у сферах будівництва, нерухомості та транспорту, пропонуючи стабільну роботу та можливість розвитку.

ТОВ «Будівельно-монтажне управління №460» запрошує на постійну роботу електрозварників з досвідом від двох років. Підприємство спеціалізується на інжинірингу та будівництві енергетичних об'єктів по всій Україні. Зарплата складає 42 000 грн на місяць, при цьому компанія пропонує офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку та лікарняні. Також гарантується підвищення кваліфікації за рахунок підприємства.

Для тих, хто бажає працювати в сфері нерухомості, компанія X-Estate оголосила набір на вакансію рієлтора. Агентство пропонує гнучкий графік, може взяти без досвіду та навчити на місці. Новачки можуть розраховувати на заробіток від 20 000 грн в перший місяць, а досвідчені співробітники — від 40 000 грн і більше. Тут також надають щоквартальне підвищення кваліфікації та кар'єрні перспективи для своїх працівників.

Ще однією вигідною пропозицією є вакансія водія в компанії OnTaxi. Водії отримують нові авто, можливість стати власником автомобіля за 1 грн після певного періоду, а також 65% від першої поїздки. Тут гарантують безпечні умови, а також покриває технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Ці вакансії є відмінними можливостями для тих, хто шукає стабільну роботу в Харкові, з гарними умовами праці та перспективами для кар'єрного росту.

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