Если вы ищете работу в Харькове, то эти вакансии могут вам понравиться.

Новые возможности для работы в Харькове появились на разных позициях с конкурентными условиями, сообщает Politeka.

Местные компании активно ищут новых сотрудников в сфере строительства, недвижимости и транспорта, предлагая стабильный труд и возможность развития.

ООО "Строительно-монтажное управление №460" приглашает на постоянную работу электросварщиков с опытом от двух лет. Предприятие специализируется на инжиниринге и строительстве энергетических объектов по всей Украине. Зарплата составляет 42 000 грн в месяц, при этом компания предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные. Также гарантируется повышение квалификации за счет предприятия.

Для тех, кто хочет работать в сфере недвижимости , компания X-Estate объявила набор на вакансию риелтора. Агентство предлагает гибкий график, может принять без опыта и научить на месте. Новички могут рассчитывать на заработок от 20 000 грн в первый месяц, а опытные сотрудники – от 40 000 грн и больше. Здесь также предоставляется ежеквартальное повышение квалификации и карьерные перспективы для своих работников.

Еще одним выгодным предложением является вакансия водителя в компании OnTaxi. Водители получают новые автомобили, возможность стать владельцем автомобиля за 1 грн после определенного периода, а также 65% от первой поездки. Здесь гарантируют безопасные условия, а также покрывает техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Эти вакансии отличные возможности для тех, кто ищет стабильную работу в Харькове, с хорошими условиями труда и перспективами для карьерного роста.

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