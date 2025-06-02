Допомога на оренду житла в Запоріжжі доступна для внутрішньо переміщених осіб завдяки проєкту, який реалізується благодійною організацією «Право на захист» за підтримки УВКБ ООН, повідомляє Politeka.
Мета ініціативи — підтримати переселенців, які прагнуть фінансової незалежності. Програма покриває кілька місяців оренди. Перед цим люди мають знайти житло самостійно й оплатити перші два місяці проживання — витрати компенсуються пізніше.
Програмою охоплено п’ять областей: Київську, Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську та Запорізьку, тож допомога на оренду житла в Запоріжжі — реальна можливість для ВПО поліпшити умови проживання. Заявки приймають онлайн.
Для того, щоб зареєструватися, варто заповнити онлайн-форму. Після перевірки фахівці фонду запросять вас на співбесіду та ухвалять рішення, включати вас до програми чи ні.
Пріоритет надається тим, хто мешкає в місцях тимчасового проживання або ризикує бути виселеним, а також тим, хто орендує житло з поганими умовами.
Допомогу отримують лише ті, хто ще не брав участі в подібних програмах. Кошти надходять на цифровий гаманець Vibrant.
Процес подачі заявки простий, але важливо дотримуватися всіх вимог, щоб мати змогу отримати фіндопомогу.
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