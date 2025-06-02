Якщо ви потребуєте допомоги на оренду житла в Запоріжжі, то ви можете її отримати.

Допомога на оренду житла в Запоріжжі доступна для внутрішньо переміщених осіб завдяки проєкту, який реалізується благодійною організацією «Право на захист» за підтримки УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Мета ініціативи — підтримати переселенців, які прагнуть фінансової незалежності. Програма покриває кілька місяців оренди. Перед цим люди мають знайти житло самостійно й оплатити перші два місяці проживання — витрати компенсуються пізніше.

Програмою охоплено п’ять областей: Київську, Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську та Запорізьку, тож допомога на оренду житла в Запоріжжі — реальна можливість для ВПО поліпшити умови проживання. Заявки приймають онлайн.

Для того, щоб зареєструватися, варто заповнити онлайн-форму. Після перевірки фахівці фонду запросять вас на співбесіду та ухвалять рішення, включати вас до програми чи ні.

Пріоритет надається тим, хто мешкає в місцях тимчасового проживання або ризикує бути виселеним, а також тим, хто орендує житло з поганими умовами.

Допомогу отримують лише ті, хто ще не брав участі в подібних програмах. Кошти надходять на цифровий гаманець Vibrant.