Робота для пенсіонерів у Запоріжжі завжди знайдеться, тому місцеві жителі мають знати про можливості та нові вакансії для них.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є, і деякі пропозиції виглядають цілком гідно: стабільна зарплата, офіційне оформлення, зрозумілі обов’язки, повідомляє Politeka.

Як йдеться на OLX.ua, кілька актуальних вакансій вже чекають на досвідчених фахівців. Тому розповідаємо, кого шукають і скільки готові платити.

Продавчиня у продуктовий магазин

Зарплата: 8 000 – 12 000 гривень

Магазин на Правому березі міста шукає продавчиню. Бажано з досвідом, але головне - бажання працювати. Робота підходить для пенсіонерів у Запоріжжі, тому літні люди теж можуть сміливо подаватися.

Офіційне працевлаштування, графік тиждень через тиждень з 8:00 до 22:00. Оплата - 500 грн за день плюс відсотки від продажів. Це непоганий варіант для тих, хто не бажає працювати всі дні у місяці.

Шліфувальник з досвідом

Зарплата: 16 000 – 20 000 гривень

Якщо руки пам’ятають верстат, а очі ще тримають фокус, то ця вакансія для вас. В інструментальне виробництво у районі Критого ринку шукають шліфувальника (плоска та профільна шліфовка). Обов’язковий робочий досвід.

Тут можлива як повна, так і часткова зайнятість. Оплата щодня, що для багатьох є великим плюсом. Отже, робота для пенсіонерів у Запоріжжі - це не лише про гроші. Це можливість залишатися у русі, відчувати себе потрібним і не випадати з ритму життя.

В умовах, коли державні виплати не завжди покривають базові витрати, додатковий дохід стає особливо необхідним. Літнім людям рекомендують моніторити місцеві спільноти, сайти з працевлаштування або просто не соромитися звертатися до знайомих, щоб знайти вакансію до душі.

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