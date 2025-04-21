Робота в Одесі пропонує для місцевих мешканців гідні зарплати та різноманітні сфери, в яких можна знайти себе.

Людям, які шукають високі зарплати та мають бажання працювати і вивчати щось нове, робота в Одесі завжди знайдеться, повідомляє Politeka.

Робота в Одесі є найрізноманітніша, від продавців до водів та програмістів, однак ми знайшли високооплачувані вакансії, для яких здебільшого не потрібно багато досвіду.

Одна з таких пропозицій - місце для продавця-консультанта в мережі PERFUMS BAR, що спеціалізується на наливній парфумерії. Точки розсташовані в торгових центрах «City Center», «Рів’єра» або «Меркурій». Дохід в місяць - від 23 до 40 тисяч гривень.

У команді обіцяють повну підтримку, навчання за рахунок компанії, гнучкий графік (2/2 або 3/3) та систему мотивацій із бонусами. Ну і найголовніше - заробіток напряму залежить від ваших зусиль, а не від «ставки за висиджування годин».

Ще один варіант - робота в Одесі водієм на авто. Це чудова можливість для тих, хто хоче контролювати свій графік і при цьому мати стабільний дохід. Пропонують працювати на автомобілях комфорт-класу - Peugeot, Ford, Hyundai, Mitsubishi.

Організація бере на себе повне обслуговування авто, частково компенсує витрати на паливо, а також виплачує премії за кількість замовлень. Заробіток стартує від 35 тисяч на місяць, а розрахунок щотижневий.

І, нарешті, сфера нерухомості. Вона зараз активно розвивається і може принести непогані гроші. Вакансія менеджера з нерухомості передбачає живе спілкування з клієнтами, перегляди квартир, перемовини, оформлення договорів. Тут усе залежить від вас: активні люди заробляють від 25 до 75 000 на місяць.

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