Работа для пенсионеров в Запорожье всегда найдется, поэтому местные жители должны знать о возможностях и новых вакансиях для них.

Работа для пенсионеров в Запорожье есть и некоторые предложения выглядят вполне достойно: стабильная зарплата, официальное оформление, понятные обязанности, сообщает Politeka.

Как говорится на OLX.ua, несколько актуальных вакансий уже ждут опытных специалистов. Потому рассказываем, кого ищут и сколько готовы платить.

Продавец в продуктовый магазин

Зарплата: 8 000 – 12 000 гривен

Магазин на Правом берегу города ищет продавщицу. Желательно с опытом, но главное – желание работать. Работа подходит для пенсионеров в Запорожье, поэтому пожилые люди тоже могут смело подаваться.

Официальное трудоустройство, график неделя через неделю с 8:00 до 22:00. Оплата – 500 грн за день плюс проценты от продаж.

Шлифовщик с опытом

Зарплата: 16 000 – 20 000 гривен

Если руки помнят станок, а глаза держат фокус, то эта вакансия для вас. В инструментальное производство в районе Крытого рынка ищут шлифовщики (плоская и профильная шлифовка). Обязателен рабочий опыт.

Здесь возможна как полная, так и частичная занятость. Оплата каждый день, что для многих является большим плюсом. Итак, работа для пенсионеров в Запорожье – это не только о деньгах. Это возможность оставаться в движении, чувствовать себя нужным и не выпадать из ритма жизни.

В условиях, когда государственные выплаты не всегда покрывают базовые расходы, дополнительный доход становится особенно необходимым. Пожилым людям рекомендуют мониторить местные сообщества, сайты по трудоустройству или просто не стесняться обращаться к знакомым, чтобы найти вакансию по душе.

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