Если вы нуждаетесь в помощи на аренду жилья в Запорожье, то вы можете его получить.

Помощь на аренду жилья в Запорожье доступно для внутренне перемещенных лиц благодаря проекту, реализуемому благотворительной организацией «Право на защиту» при поддержке УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Цель инициативы — поддержать переселенцев, стремящихся к финансовой независимости. Программа покрывает несколько месяцев аренды. Перед этим люди должны найти место жительства самостоятельно и оплатить первые два месяца проживания – расходы компенсируются позже.

Программой охвачены пять областей: Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская и Запорожская, поэтому помощь на аренду жилья в Запорожье — реальная возможность для ВПЛ улучшить условия проживания. Заявки принимаются онлайн.

Для того чтобы зарегистрироваться, стоит заполнить онлайн-форму . После проверки специалисты фонда пригласят вас на собеседование и примут решение, включать вас в программу или нет.

Приоритет предоставляется тем, кто проживает в местах временного проживания или рискует быть выселенным, а также арендующим жилье с плохими условиями.

Помощь получают только те, кто еще не участвовал в подобных программах. Денежные средства поступают на цифровой кошелек Vibrant.