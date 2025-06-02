Помощь на аренду жилья в Запорожье доступно для внутренне перемещенных лиц благодаря проекту, реализуемому благотворительной организацией «Право на защиту» при поддержке УВКБ ООН, сообщает Politeka.
Цель инициативы — поддержать переселенцев, стремящихся к финансовой независимости. Программа покрывает несколько месяцев аренды. Перед этим люди должны найти место жительства самостоятельно и оплатить первые два месяца проживания – расходы компенсируются позже.
Программой охвачены пять областей: Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская и Запорожская, поэтому помощь на аренду жилья в Запорожье — реальная возможность для ВПЛ улучшить условия проживания. Заявки принимаются онлайн.
Для того чтобы зарегистрироваться, стоит заполнить онлайн-форму . После проверки специалисты фонда пригласят вас на собеседование и примут решение, включать вас в программу или нет.
Приоритет предоставляется тем, кто проживает в местах временного проживания или рискует быть выселенным, а также арендующим жилье с плохими условиями.
Помощь получают только те, кто еще не участвовал в подобных программах. Денежные средства поступают на цифровой кошелек Vibrant.
Процесс подачи заявки прост, но важно соблюдать все требования, чтобы получить финпомощь.
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