Прогноз погоди у Одесі на 23 квітня 2025 року склали синоптики, дізнайтесь, яким буде цей день.

У середу, 23 квітня 2025 року, в Одесі встановиться справжня весняна погода, на мешканців та гостей міста чекає комфортний і теплий день без опадів, передає Politeka.

Ранок почнеться зі змінної хмарності, але вже надвечір небо проясниться, подарувавши городянам яскраве весняне сонце.

Температура повітря вдень досягне +20 ° C - відмінні умови для прогулянок, пікніків та активного відпочинку на свіжому повітрі. Вітер буде слабким до помірного, зі змінним напрямом, його швидкість складе близько 2,6 м/с, що створить легку прохолоду, що освіжає.

Вночі температура опуститься до +9… +14°C. Атмосферний тиск залишиться трохи вищим за норму, що може трохи вплинути на самопочуття людей, чутливих до змін, але в цілому серйозних коливань не очікується.

Протягом усього дня опади малоймовірні, а хмарність не заважатиме насолоджуватись теплою погодою. День обіцяє бути стійкою та сприятливою.

Найближчими днями синоптики прогнозують продовження сухої та теплої погоди у регіоні. Клімат залишиться стабільно комфортним, опади будуть зведені до мінімуму, що позитивно позначиться на настрої одеситів та туристів.

Температурне тло по Україні тримається в межах +10…+15°C, а в західних регіонах можливе потепління до +23°C. Друга половина квітня буде переважно сухою з помірною вологістю.

Метеорологи фіксують стійку тенденцію до потепління на всій території країни, з плавним підвищенням температури та стабільними умовами.

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