Підвищення тарифів на воду в Одеській області планується для забезпечення економічно обґрунтованого функціонування водопостачання та водовідведення.

Анонсовано підвищення тарифів на воду в Одеській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП «Білгород-Дністровськводоканал». Підприємство планує збільшити розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення у наступному році, пояснюючи це зростанням витрат на ремонтні роботи, електроенергію, матеріали та оплату праці.

Нині тарифи, встановлені міською радою в грудні минулого року та введені з 1 лютого, складають 45,60 грн за кубометр водопостачання та 43,40 грн за водовідведення з ПДВ. За даними підприємства, ці суми покривають витрати лише частково — відповідно на 89% та 84%. Для забезпечення стабільного функціонування системи потрібне коригування тарифів із врахуванням росту витрат на матеріали та енергію.

Проєктні розрахунки показують, що у наступному році нові тарифи можуть становити: водопостачання — 46,60 грн за кубометр, що на 2% більше від чинного тарифу, а водовідведення — 50,53 грн за кубометр, що на 16% перевищує нинішню вартість. Таке підвищення передбачає зростання базових витрат, без яких обслуговування мереж та забезпечення якісної подачі послуг буде проблематичним.

Мешканці міста мають можливість внести пропозиції або зауваження щодо наміру підвищити тарифи протягом семи днів із моменту оприлюднення повідомлення. Звернення приймаються за адресою: 67701, провулок Водопровідний, 1, місто Білгород-Дністровський, або на електронну адресу КП «Білгород-Дністровськводоканал»: vodokanal-b-d@ukr.net.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області планується для забезпечення економічно обґрунтованого функціонування водопостачання та водовідведення в Білгороді-Дністровському, при цьому жителі мають право на участь у громадському обговоренні перед остаточним ухваленням рішення.

