Подорожчання масла у Одеській області продовжує відчутно впливати на бюджет домогосподарств, адже ціни на популярний продукт поступово зростають, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надає портал Мінфін.

Масло «Селянське» 72,5% у фасуванні 200 грамів зараз має середню вартість 117,72 грн. Поточні показники у великих мережах різняться: у Auchan товар коштує 113,00, у Megamarket — 121,70, а в Metro — 118,46.

Середньомісячні розцінки у серпні 2025 року демонстрували нижчий рівень: Auchan — 113,90 грн, Metro — 115,44, Megamarket — 102,92, середній цінник по магазинах тоді становилв 110,76. Такі дані свідчать про поступове, але помітне зростання вартості масла, що впливає на споживчі витрати.

Аналіз щоденних цін свідчить, що з 10 серпня по 2 вересня показники трималися на рівні 111,12–107,32 грн, після чого відбувся стрибок до 118,02 на початку вересня. До 10 вересня середні розцінки стабілізувалися на позначці 117,72 грн, що вказує на підвищення на 6,60 гривень порівняно з середньомісячним показником.

Такий рівень цін свідчить про поступову тенденцію до подорожчання, яка може відчутно впливати на сімейні бюджети, особливо якщо враховувати стабільне зростання вартості на інші молочні продукти. Споживачам варто планувати закупівлі та звертати увагу на пропозиції різних торговельних мереж, щоб оптимізувати витрати.

Подорожчання масла у Одеській області вже відображається на роздрібному ринку і змушує покупців адаптовуватися до нових умов придбання популярного продукту.

Експерти радять слідкувати за змінами цін у магазинах, щоб вчасно планувати покупки та уникати зайвих витрат.

